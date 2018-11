Elze

Fahnder bremsen Drogenhändler bei Hildesheim aus

01.11.2018, 14:02 Uhr | dpa

Drogenfahnder haben in Elze bei Hildesheim den Anbau von Cannabis in einem Wohnhaus gestoppt und einem Kokainhändler das Handwerk gelegt. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten im Haus eines 43-Jährigen drei professionell eingerichtete Cannabisplantagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Hildesheim mit. 126 Pflanzen wurden beschlagnahmt. In der Wohnung eines 32-Jährigen wurden mehrere Konsumeinheiten Kokain entdeckt. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 43-Jährige kriegt zudem Ärger, weil er zum Betreiben der energieaufwendigen Cannabisplantagen am Stromverteilerkasten seines Hauses manipuliert hatte.