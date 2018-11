Tribsees

Trio mit gestohlenem Minibagger an A-20-Baustelle gestellt

01.11.2018, 15:29 Uhr | dpa

An der A-20-Baustelle bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) hat die Bundespolizei drei Männer in einem Wagen gestellt, die einen gestohlenen Minibagger auf einem Anhänger hatten. Der rund 20 000 Euro teure Bagger wurde bei der Kontrolle am Reformationstag beschlagnahmt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Der Minibagger war wenige Stunden zuvor in Sanitz bei Rostock entwendet worden.

Bei den Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 19-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt und bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er war zu einem Prozess wegen schweren Diebstahls am Amtsgericht Neubrandenburg nicht erschienen und kam diesmal gleich in ein Gefängnis. Ein 24-jähriger Komplize hatte einen polnischen Ausweis, der eigentlich einem anderen Mann gehört. Der 24-Jährige sei ebenfalls wegen schweren Bandendiebstahls vorbestraft. Die Männer seien auf dem Weg nach Osteuropa gewesen.