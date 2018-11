Kiel

Rund 600 angehende Therapeuten demonstrieren in Kiel

01.11.2018, 15:29 Uhr | dpa

Angehende Therapeuten haben am Donnerstag vor dem Landtag in Kiel für Schulgeldfreiheit demonstriert. Auf Plakaten war zu lesen "Schuldenfreie Bildung". An dem friedlichen Protest beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 600 Menschen.

"Wir haben bereits die Mittel des Landesanteils der Altenpflegeausbildung deutlich erhöht", sagte Sozialminister Heiner Garg (FDP). Ausbildungen in Gesundheitsberufen dürften aber nicht dauerhaft von der Kassenlage eines Bundeslandes abhängig sein. "Ich habe mich daher für die Abschaffung des Schulgeldes für alle Gesundheitsberufe auf Bundesebene eingesetzt, unter anderem auf der Gesundheitsministerkonferenz."

Die SPD kritisierte die Politik der Jamaika-Koalition dagegen als verantwortungslos. "CDU, FDP und Grüne dürfen sich nicht mehr länger mit Verweisen auf das CDU-geführte Bundesgesundheitsministerium aus ihrer Verantwortung stehlen", sagte die Abgeordnete Birte Pauls. Die Koalition dürfe "nicht nur in Beton und Straßen investieren, die Zukunft der Versorgung der Menschen in Schleswig-Holstein darf nicht ins Hintertreffen geraten".