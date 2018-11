Wurzen

Gewalttat in Wurzen: Extremismus-Abwehrzentrum ermittelt

01.11.2018, 16:48 Uhr | dpa

Nach der Attacke auf einen Mann in Wurzen hat das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die Ermittlungen übernommen. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf die Täter, wie das Landeskriminalamt am Donnerstag in Dresden mitteilte. Der Deutsche war am Dienstagabend im Ortsteil Kühren von Unbekannten krankenhausreif geschlagen worden. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat werde geprüft, betonte eine LKA-Sprecherin. Darüber hinaus äußerte sich die Polizei nicht.