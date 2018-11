Dresden

Eigene Landesverkehrsgesellschaft für Nahverkehr geplant

01.11.2018, 16:58 Uhr | dpa

Sachsen will mit einer eigenen Landesverkehrsgesellschaft den Nahverkehr im Freistaat künftig zentral organisieren. "Das ist ein Prozess, der etwa drei Jahre dauern wird", sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag in Dresden. Dafür soll auch das Gesetz für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geändert werden. Bisher wird der ÖPNV von fünf Zweckverbänden organisiert, die 2018 rund 460 Millionen Euro an Regionalisierungsmitteln erhalten. Das sind Mittel, die der Bund den Ländern jedes Jahr für den ÖPNV bereitstellt. Das Geld soll künftig an die Landesverkehrsgesellschaft fließen.