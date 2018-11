Jena

Sexueller Übergriff: Maskierte greifen Frau Party an

01.11.2018, 17:01 Uhr | dpa

Sexueller Übergriff: Maskierte greifen Frau auf Halloweenparty an. Foto: Lino Mirgeler/Archiv (Quelle: dpa)

Drei verkleidete Männer sollen auf einer Halloweenparty in Jena eine junge Frau sexuell angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet oder mit ihrem Smartphone Fotos oder Videos von der Feier gemacht haben, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Auf der Party, die in der Nacht zum Mittwoch stattfand, waren mehr als 100 Menschen. Die drei Männer trugen schwarze Overalls und schwarze Gesichtsmasken mit Sehschlitzen. Weitere Angaben zur Tat wollte die Sprecherin aus Gründen des Opferschutzes nicht machen. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen.