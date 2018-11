Schwerin

100 000 Euro für Infos zu Volksbefragungen: noch kein Gesetz

01.11.2018, 17:01 Uhr | dpa

Die Landesregierung bereitet Schulveranstaltungen zur geplanten Volksbefragung im Mai 2019 vor - obwohl bislang offen ist, ob es überhaupt Volksbefragungen geben wird. Die Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag für die dafür nötige Verfassungsänderung ist bisher nicht sicher. Die Opposition stellt Forderungen, auf die das Regierungslager bislang nicht eingegangen ist. SPD und CDU sind aber für eine Zwei-Drittel-Mehrheit auf Stimmen der Opposition angewiesen.

Als die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag ein 100 000-Euro-Programm für einen Projekttag an den Schulen des Landes für die Volksbefragung zum Wählen mit 16 Jahren vorstellte, reagierte die Chefin der Linksfraktion im Landtag empört. Simone Oldenburg sagte: "Ich finde es befremdlich, dass das Bildungsministerium an dem verbindlichen Projekttag für die Schulen festhält, obwohl der Landtag weder entschieden hat, ob es Volksbefragungen überhaupt geben, geschweige denn welche Frage zur Abstimmung stehen wird." Der Landesregierung sei offensichtlich egal, welche Auffassung die Opposition vertritt.

Der Projekttag an den Schulen soll den Regierungsplänen zufolge am 9. Mai 2019 stattfinden. Die Abstimmung im Landtag, ob es künftig Volksbefragungen geben soll, ist für Dezember geplant. Die Opposition kritisiert unter anderem, dass die Themen für Volksbefragungen den Plänen zufolge nur aus dem Regierungslager kommen könnten. Für ihre Festlegung soll die einfache Mehrheit im Landtag genügen. Das Volk und die Opposition soll keine Themen setzen können. Die erste Volksbefragung soll laut Regierungsplänen am Tag der Kommunal- und Europawahl im Mai 2019 abgehalten werden. Das Ergebnis ist allerdings für Landtag und Regierung rechtlich nicht bindend. Darauf hatten Wissenschaftler bei einer Anhörung hingewiesen.