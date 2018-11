Papenburg

Europaministerin informiert sich auf Meyer-Werft

01.11.2018, 17:03 Uhr | dpa

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) hat am Donnerstag die Meyer Werft in Papenburg besucht und sich dort über den Stand der aktuellen Arbeiten informiert. Zuletzt hatte ein Brand auf dem dort gebauten neuen Kreuzfahrtschiff "Aidanova" für Aufsehen gesorgt - kurz vor Start zu einer Erprobungsfahrt vom niederländischen Eemshaven aus auf die Nordsee hatte es dort in zwei Kabinen gebrannt. Europaministerin Honé will nach der Besichtigung der Werft am Freitag in die Niederlande weiterreisen. Dort ist unter anderem ein Gespräch mit dem Kommissar des Königs in der Provinz Groningen, René Paas geplant.