Großschwabhausen

Thüringer Umspannwerk mit Millionenaufwand modernisiert

01.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Das zweitgrößte Umspannwerk Thüringens in Großschwabhausen (Weimarer Land) ist nach einer Modernisierung am Donnerstag offiziell in den Betrieb gegangen. In den drei Jahre dauernden Umbau seien mehr als sieben Millionen Euro investiert worden, teilte die Thüringer Energie AG mit. Über das Umspannwerk wird den Angaben zufolge die Stromversorgung der Region zwischen Weimar, Jena und Gera entlang der Autobahn 4 gesichert. Die Modernisierung sei zudem notwendig gewesen, um das Thüringer Stromnetz fit für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu machen.