Dresden

Hochschullehrer für exzellente Lehrmethoden gewürdigt

01.11.2018, 17:14 Uhr | dpa

Die sächsische Landesregierung hat am Donnerstag in Leipzig Hochschullehrer für ihre innovative Wissensvermittlung ausgezeichnet. Der Sächsische Lehrpreis 2018 geht an die Professoren Gero Frisch von der TU Bergakademie Freiberg, Hans-Joachim Kretzschmar von der Hochschule Zittau/Görlitz, Thomas Fellow von der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden sowie Hans-Peter Linde, Frank Schweitzer und Dirk Siebrecht von der Staatlichen Studienakademie Dresden.

"Wir brauchen an unseren Hochschulen engagierte und kompetente Dozentinnen und Dozenten, die junge Menschen mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung für ihr Fach anstecken und motivieren, die Konzepte und Methoden entwickeln, damit der Lehrstoff verständlich wird", sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Der Lehrpreis wird seit 2014 alle zwei Jahre in den vier Kategorien Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen und Berufsakademien verliehen und ist mit jeweils 10 000 Euro dotiert.