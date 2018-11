Nordhausen

65-Jähriger bei Unfall im Kyffhäuserkreis gestorben

01.11.2018, 17:16 Uhr | dpa

Ein 65-Jähriger ist mit seinem Auto in Rottleben mit einem anderen Wagen zusammengeprallt und gestorben. Der Mann erlag am Donnerstag noch an der Unfallstelle im Kyffhäuserkreis seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Eine 41-Jährige, die im entgegenkommenden Auto saß, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Weitere Details zum Unfallhergang nannte die Polizei nicht. Die Unfallstelle war mehrere Stunden gesperrt.