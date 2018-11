Hoyerswerda

Spenderin rettet Bau einer neuen Leoparden-Anlage

01.11.2018, 18:02 Uhr | dpa

In letzter Sekunde hat eine ältere Dame dem Zoo Hoyerswerda die Finanzierung einer neuen Anlage für Leoparden de facto gerettet. Die Frau, die anonym bleiben will, überwies für das Projekt 11 000 Euro, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Seit zwei Monaten hatte man mit einer Crowdfunding-Aktion für das Vorhaben geworben. Dafür mussten bis zum Ablauf 13 000 Euro zusammenkommen. Kurz vor Schluss betrug der Spendenstand aber nur 1353 Euro. Als die Frau - eine langjährige Unterstützerin des Zoos - davon erfuhr, sei sie zur Sparkasse gegangen und habe das Geld überwiesen, hieß es.

Nach Angaben des Zoos verlängerte die Ostsächsische Sparkasse als Betreiberin der Crowdfunding-Plattform daraufhin den Spendenaufruf bis zum 11. November. Nun bleiben zehn Tage Zeit, um die noch fehlenden 647 Euro zu sammeln. In der Anlage sollen die beiden Leoparden Baobao und San vom kommenden Jahr an ein neues Zuhause haben. Der Zoo hofft, dass das Beispiel Schule macht und auch die Restsumme rasch zusammenkommt. Bis Donnerstagabend gingen weitere 40 Euro ein. Damit war die Fundingschwelle zu 95 Prozent erreicht.