Berlin

Mit Messer bewaffnete Vermummte überfallen Spielcasino

01.11.2018, 18:50 Uhr | dpa

Drei mit einem Messer bewaffnete Vermummte haben in Berlin-Borsigwalde ein Spielcasino ausgeraubt. Ein 24-jähriger Mitarbeiter blieb bei dem Überfall am Donnerstagmorgen in der Miraustraße unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge zwangen die Räuber den Mann mit vorgehaltenem Messer, die Spielautomaten zu öffnen. Sie stahlen Geld aus den Geräten und sperrten den Angestellten in einen Abstellraum. Anschließend flüchtetete das Trio unerkannt.