Woodcliff Lake

BMW-Absatz in den USA stagniert im Oktober fast

01.11.2018, 19:05 Uhr | dpa

BMW hat seinen Absatz in den USA im Oktober kaum erhöhen können. Es seien in dem Monat insgesamt 23 262 Fahrzeuge der Kernmarke BMW verkauft worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das war ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Es sei keine Frage, dass der US-Markt schwieriger werde, sagte BMW-Nordamerika-Chef Bernhard Kuhnt. Daten zum Absatz der britischen Tochter Mini lagen zunächst nicht vor.