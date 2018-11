Flensburg

SC Magdeburg unterliegt in Flensburg knapp 25:26

01.11.2018, 21:23 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga verloren. Bei der SG Flensburg-Handewitt unterlagen die Grün-Roten am Donnerstagabend mit 25:26 (11:14). Beste Werfer vor 6214 Zuschauern in der Flens-Arena waren Lasse Svan (6 Tore) für Flensburg und Robert Weber (12/4) für die Gäste.

Flensburg zeigte von Beginn an ein gutes Rückzugsverhalten und zwang den SCM in den Positionsangriff. Leichte Ballverluste und Tempogegenstöße brachten die Elbestädter rasch mit vier Toren in Rückstand (2:6/8.). Dazu bekam auch Torwart Dario Quenstedt kaum einen Ball zu fassen. Nach dem Wechsel zu Jannick Green und einer etwas konzentrierteren Angriffsleistung konnte der SCM zumindest etwas verkürzen (9:12/24.). Vor der Pause ließen die Gäste in einer hektischen Partie mehrere Chancen liegen, den Rückstand auf zwei Tore zu reduzieren.

Nach Wiederanpfiff funktionierte die SCM-Abwehr besser und folgerichtig gelang der Ausgleich (17:17/41.). Dann war der SCM aber erneut unsicher im Angriff, Flensburg konsequent und der Drei-Tore-Abstand wieder hergestellt (17:20/43.). In Überzahl verkürzte der SCM auf zwei Treffer, es wirkte aber zunächst, als würde Flensburg das Spiel souverän zu Ende bringen. Die Schlussminute sah dann aber den Anschlusstreffer durch Kapitän Christian O'Sullivan und eine Parade von Jannick Green. Mit der letzten Angriffsaktion traf Robert Weber nur den Pfosten und verpasste den Ausgleich.