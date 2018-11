Nörten-Hardenberg

Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Unfall mit drei Verletzten

01.11.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger ist auf der Bundesstraße 3 auf die Gegenfahrbahn geraten und hat zwei Unfälle mit insgesamt drei Verletzten ausgelöst. Ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug konnte am Donnerstag bei Northeim-Nörten noch ausweichen, ein hinter ihm fahrender Roller wurde aber trotz Ausweichmanöver am Spiegel touchiert, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer kam dadurch zu Fall. Der dahinter fahrende Pkw war zwar bereits an den äußerst rechten Fahrbahnrand gefahren, konnte jedoch den Frontalzusammenstoß mit dem Wagen des 22-Jährigen nicht verhindern.

Alle drei Männer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Warum der 22-Jährige von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar. Die Fahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit.