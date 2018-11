München

CSU und Freie Wähler: Endspurt der Koalitionsverhandlungen

02.11.2018, 01:13 Uhr | dpa

CSU und Freie Wähler gehen heute in den Endspurt ihrer Koalitionsverhandlungen. Sie wollen diese bis spätestens am Sonntag abschließen und schon am kommenden Dienstag Markus Söder im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen. Diesen Zeitplan hatten CSU-Generalsekretär Markus Blume und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am Mittwoch mitgeteilt.

Für Freitag sind noch einmal Verhandlungen in großer Runde geplant - möglicherweise schon der letzte Termin. Sollte das nicht reichen, wäre der Samstag als Puffer-Termin möglich. Details aus dem geplanten Koalitionsvertrag sollen aber nicht vor Sonntagnachmittag publik werden. Denn zunächst sollen die Parteigremien beraten und zustimmen. Am Montagvormittag soll dann der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden - noch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags.

Die CSU war bei der Landtagswahl am 14. Oktober auf 37,2 Prozent abgestürzt und ist deshalb auf einen Koalitionspartner angewiesen.