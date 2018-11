Mainz

Neue Weinführer werden vorgestellt

02.11.2018, 01:47 Uhr | dpa

Der 2018er Wein reift in den Fässern, und die Qualität der bereits abgefüllten Weine wird von mehreren Weinführern dokumentiert, die in diesen Wochen veröffentlicht werden. Heute stellt das Schweizer Weinmagazin "Vinum" in Mainz seinen "Weinguide Deutschland" vor. Weitere Neuerscheinungen sind der "Eichelmann 2019" aus dem Verlag Mondo Heidelberg und der "Gault&Millau WeinGuide Deutschland" aus dem ZS Verlag in München.

Für den Weinführer von "Vinum" wurden nach Angaben des Verlags 11 500 deutsche Weine verkostet und rund 1000 Weingüter porträtiert. "Der 2017er Jahrgang zählt in einigen Regionen Deutschlands zu den großartigsten der letzten Zeit", meinte Chefredakteur Joel Payne. "Wir sind wirklich beeindruckt, welche Spitzenqualitäten die Winzer erzeugt haben." Die Buchpräsentation verbindet das Magazin mit Prämierungen für den "Winzer des Jahres", den "Aufsteiger des Jahres" und die "Entdeckung des Jahres" - eigene Auszeichnungen in diesen Kategorien vergibt auch der "Gault&Millau".