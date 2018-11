Biebelsheim

Flammen greifen von Terrasse auf Haus über: Unbewohnbar

02.11.2018, 05:57 Uhr | dpa

Ein Brand auf einer Terrasse hat in Biebelsheim (Landkreis Bad Kreuznach) auf ein Haus übergegriffen und dieses unbewohnbar gemacht. Die Bewohner konnten das Gebäude am Donnerstag unverletzt verlassen, wie die Polizei kurz vor Mitternacht mitteilte. Neben der Terrasse und dem Haus brannte auch ein Carport, zudem wurde die Garage eines Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.