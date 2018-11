Lichtenau

Freizeitparks verlängern Saison bis Wochenende

02.11.2018, 06:04 Uhr | dpa

Aufgrund des schönen Herbstwetters können sich Vergnügungssuchende noch bis zu diesem Wochenende in einigen sächsischen Freizeitparks austoben. So verschiebt etwa der Sonnenlandpark in Lichtenau die Wintersaison und öffnet am Samstag und Sonntag noch mal fast alle Attraktionen auf dem Außengelände, wie eine Sprecherin mitteilte. Auch der Saurierpark Kleinwelka und der Freizeitpark Plohn haben noch an diesem Wochenende geöffnet. Lediglich der Freizeitpark Belantis hat nach einem rauschenden Halloween-Fest bereits geschlossen.