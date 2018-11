Aschersleben

Kabarettisten kommen zum Festival nach Aschersleben

02.11.2018, 06:08 Uhr | dpa

Der Kabarettist und Satiriker Florian Schroeder eröffnet heute die 28. Ausgabe des Bundeskabarettfestivals in Aschersleben. Der 39-Jährige wird im Bestehornhaus sein aktuelles Programm "Ausnahmezustand" vorstellen. Bis Sonntag gastieren in Sachsen-Anhalts ältester Stadt Berufs- und Amateurkabarettisten aus ganz Deutschland. Ziel ist der Austausch und das Ausprobieren neuer Showeinlagen. Dazu werden auf drei Bühnen 15 sogenannte Werkstattprogramme angeboten, bei denen bekannte und unbekannte Humoristen Texte, Stilmittel und ihre Bühnenpräsenz testen können. Auch Workshops werden von der Bundesvereinigung Kabarett angeboten, mit deren Mitgliederversammlung das Festival am Sonntag endet.