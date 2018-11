Hamburg

Streit eskaliert: Mann mit spitzem Gegenstand verletzt

02.11.2018, 07:52 Uhr | dpa

Bei einem Streit hat ein 25-jähriger Mann im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel einen 37-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt. Der 37-Jährige habe am Rücken eine eineinhalb Zentimeter lange Schnittverletzung, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Der Tat auf dem Norbert-Schmid-Platz sei am Donnerstagabend ein "belangloser" Streit vorausgegangen. Worum es dabei ging, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Anschließend nahmen die Beamten den 25-Jährigen in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts vorläufig fest.

Womit der 37-Jährige verletzt wurde, war laut Polizei zunächst noch unklar. Gegen den 25-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.