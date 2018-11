Neumagen-Dhron

33-Jährige bei Raubüberfall von vier Männern verletzt

02.11.2018, 08:19 Uhr | dpa

Eine 33-jährige Frau ist in Neumagen-Dhron (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von vier Männern überfallen und leicht verletzt worden. Die Täter hätten von der Frau Geld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei wendeten sie auch Gewalt an. Als ein Passant den Überfall am Donnerstagabend bemerkte, ließen die Männer von der 33-Jährigen ab und verschwanden ohne Beute. Nähere Angaben zum Tathergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.