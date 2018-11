Goldisthal

Forstmaschine brennt: Rund 500 000 Euro Schaden

02.11.2018, 08:27 Uhr | dpa

In einem Waldstück bei Goldisthal (Landkreis Sonneberg) ist eine Forstmaschine komplett ausgebrannt. Der Schaden belaufe sich auf rund 500 000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Forstmitarbeiter bemerkten den Brand an der abgestellten Maschine am Donnerstagnachmittag und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnte die Flammen bis zum Abend löschen. Die Ursache war noch unklar, die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.