Berlin

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

02.11.2018, 08:36 Uhr | dpa

Ein 29-jähriger Radfahrer hat sich schwer verletzt, weil er mit dem Vorderreifen seines Fahrrads in Straßenbahnschienen hängengeblieben ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stürzte der 29-Jährige am Donnerstagnachmittag in der Chausseestraße in Berlin-Mitte so schwer, dass er mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam. Weitere Fahrzeuge oder Menschen waren an dem Unfall nicht beteiligt.