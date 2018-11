Gablingen

Reh auf Fahrbahn: Autofahrer schwer verletzt

02.11.2018, 08:56 Uhr | dpa

Weil er einem Reh ausweichen wollte, ist ein 19-jähriger Autofahrer mit dem Wagen gegen mehrere Bäume gekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 19-Jährige am Mittwoch mit seinem Auto bei Gablingen unterwegs. Als das Reh kurz nach dem Ortsausgang Lützelburg die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrer nach rechts aus und fuhr in ein Waldstück. Das Auto habe sich in den Bäumen geradezu verkeilt. Eine 19-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.