Hemsbach

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 5

02.11.2018, 09:21 Uhr | dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagmorgen den Verkehr auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt lahm gelegt. Das Unglück ereignete sich an der Anschlussstelle Hemsbach, wie die Mannheimer Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber und Rettungskräfte seien im Einsatz. Die Zahl der Verletzten, der Unfallhergang sowie die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sind laut Polizei noch unbekannt. Wegen des Unfalls bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Polizei empfahl Autofahrern, bereits am Autobahnkreuz Heidelberg alternative Routen in Richtung Frankfurt auszuwählen.