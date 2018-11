Wolfsburg

Alexandra Popp verlängert bis 2022 beim VfL Wolfsburg

02.11.2018, 12:02 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp hat sich langfristig an den Bundesligisten VfL Wolfsburg gebunden. Die 27 Jahre alte Stürmerin verlängerte ihren bis 2019 gültigen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2022. "Dass sie sich so klar zum Verein bekennt, anstatt eine neue Herausforderung zu suchen, ist ein tolles Signal", wird Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Popp wechselte 2012 vom FCR Duisburg nach Wolfsburg und gewann mit den Norddeutschen neben vier Meistertiteln 2013 und 2014 die Champions League. In 181 Pflichtspielen erzielte die Olympiasiegerin von 2016 insgesamt 92 Treffer für den VfL. "Es macht mir großen Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein und mit ihr um weitere Titel zu kämpfen. Deshalb gibt es auch keinen Grund für mich, von hier wegzugehen", erklärte die 91-malige Nationalspielerin.