Schleswig

Keine weiteren Anklagevorwürfe gegen Ex-Weißen-Ring-Leiter

02.11.2018, 12:04 Uhr | dpa

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat keine weiteren Anklagevorwürfe gegen einen ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring zugelassen. Der 1. Strafsenat wies eine entsprechende Beschwerde der Lübecker Staatsanwaltschaft zurück, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen einen 73-Jährigen in vier Fällen erhoben. Das Landgericht Lübeck hatte jedoch entschieden, nur den Vorwurf des Exhibitionismus zu verhandeln und das am Amtsgericht.

Zwischenzeitlich hatte die Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts in zwei Fällen bereits zurückgenommen. Entscheiden musste das OLG deshalb nur noch über einen Fall. Es folgte dabei dem Landgericht und begründete seine Entscheidung damit, dass gegen den Mann kein hinreichender Tatverdacht wegen einer vollendeten sexuellen Nötigung oder einer Nötigung gegeben sei. "Ausgehend von den Schilderungen der Zeugin fehlt es an der für beide Strafvorschriften erforderlichen Gewaltkomponente" Diese setze voraus, dass ein Widerstand gebrochen oder überwunden werde.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hatte dem pensionierten Polizisten Körperverletzung, sexueller Nötigung und eine exhibitionistische Handlung vorgeworfen. Dem ehemaligen Leiter der Außenstelle Lübeck hatten mehrere hilfesuchende Frauen vorgeworfen, sie belästigt und bedrängt haben.