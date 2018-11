Berlin

Versuch für bessere Luft: Weitere Straße mit Tempo-30-Limit

02.11.2018, 13:10 Uhr | dpa

Die Berliner Landesregierung drosselt auf einer weiteren Hauptstraße das Tempo, um die Luft zu verbessen. Auf einem Teil der Kantstraße gilt ab diesem Montag testweise Tempo 30. Autofahrer müssen sich zwischen Amtsgerichtsplatz und Savignyplatz daran halten, wie die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mitteilte.

An vielen Stellen in Berlin ist zu viel gesundheitsschädliches Stickoxid in der Luft. Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, dass Berlin deswegen im kommenden Jahr mindestens elf Abschnitte für ältere Dieselautos sperren muss.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) lässt parallel noch testen, ob die Luftverschmutzung besser wird, wenn an viel befahrenen Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde gilt.

Die Verwaltung geht davon aus, dass Autos dann seltener anfahren und bremsen müssen und damit weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Auch die Ampelschaltung wird entsprechend geändert. Der 1,7 Kilometer lange Abschnitt auf der Kantstraße sei die fünfte und letzte Pilotstrecke, teilte Sprecher Jan Thomsen mit.