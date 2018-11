Hamburg

Neues Fahrgastfernsehen für Hamburger U- und S-Bahnen

02.11.2018, 13:10 Uhr | dpa

Für das Fahrgastfernsehen in ihren Zügen machen die Hamburger Hochbahn und die S-Bahn gemeinsame Sache. Es werde künftig im einheitlichen Format auf den Bildschirmen der U- und S-Bahnen zu sehen sein, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Erstmals könne so auch über Verkehrsmeldungen in den Zügen des jeweils anderen Unternehmens informiert werden. Neu zum Angebot gehörten unter anderem Nachrichten der "Tagesschau" und vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) sowie Sportmeldungen von Hamburg 1.

In den U-Bahnen soll das neue Fahrgastfernsehen vom 5. November an zu sehen sein, in einigen S-Bahnen von Januar nächsten Jahres an, in anderen im Laufe des ersten Halbjahres 2019. Außerdem sollen jene U-Bahn-Fahrzeuge, die bereits seit 1996 Fahrgastfernsehen zeigen, von Sommer 2019 an bis voraussichtlich 2022 größere Monitore erhalten. "Nach 22 Jahren ist in den Fahrzeugen nun eine Modernisierung der Technik erforderlich", hieß es. Auch die Ausstattung der Busflotte mit Monitoren soll im nächsten Jahr in Angriff genommen werden.

Das Gemeinschaftsprojekt sorge für "optimales Infotainment", erklärte Claudia Güsken von der Hochbahn, die U-Bahnen und Busse betreibt. Außerdem könnten sie Fahrgäste in Zukunft "noch umfassender, in Echtzeit und sogar unternehmensübergreifend mit Verkehrsinformationen versorgen", betonte Kay-Uwe Arnecke von der S-Bahn.