Krefeld

Mann mit Maske überfällt Paar nach Halloween-Party

02.11.2018, 13:16 Uhr | dpa

Ein Unbekannter mit einer weißen venezianischen Maske hat am frühen Halloweenmorgen ein Paar aus Krefeld überfallen und beraubt. Der Räuber entkam am Donnerstag mit einer Handtasche des Paares mit Geld, Schmuck und einem Handy, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Räuber hatten den Krefeldern, die mit dem Auto von einer Halloween-Party kamen, vor deren Wohnung aufgelauert. Er bedrohte erst die 43-Jährige Frau und verletzte sie leicht. Dann schlug er den ausgestiegenen Mann nieder und entkam mit der Handtasche.