Dresden

Landrat Harig kritisiert Plan für Landesverkehrsgesellschaft

02.11.2018, 13:20 Uhr | dpa

Der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) hat die von Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) geplante Umstrukturierung des Nahverkehrs in Sachsen kritisiert. "Für eine Änderung sehe ich keine politischen Mehrheiten", sagte Harig am Freitag. Der Kommunalpolitiker wies zugleich die vom Minister geäußerte Kritik an den Landräten zurück. "Wir haben auf einen Regierungsvorschlag zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommission gewartet, bislang leider vergeblich."

Dulig hatte am Donnerstag die Gründung einer landeseigenen Landesverkehrsgesellschaft angekündigt, die den Nahverkehr zentral organisieren soll. Gespräche mit den Landräten als Vorsitzenden der Zweckverbände erklärte er für gescheitert. "Wir haben bis zuletzt versucht, einen Konsens zu finden." Dulig will mit der Landesgesellschaft das im Koalitionsvertrag versprochene Bildungsticket sowie einen einheitlichen Sachsentarif einführen.

Eine Strategiekommission hatte Vorschläge zur Verbesserung des Nahverkehrs unterbreitet. Leider sei eine Umsetzung der Ergebnisse mit den Vorsitzenden der Zweckverbände nicht möglich gewesen, erklärte der Minister. Die Pläne Duligs dürften Auswirkungen auf die fünf Zweckverbände haben, die den ÖPNV im Freistaat bisher organisieren.