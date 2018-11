Mainz

Mainz 05 droht Ausfall von Stammtorhüter Müller

02.11.2018, 13:22 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Heimspiel gegen den Tabellenvierten Werder Bremen wohl ohne Stammtorhüter Florian Müller auskommen. Der 20-Jährige musste das Training wegen Schmerzen am Sprunggelenk abbrechen und droht am Sonntag (18.00 Uhr) auszufallen. "Wir lassen eine MRT-Untersuchung machen. Es ist nicht abzuschätzen, ob er spielen kann", sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag.

Die beim Pokal-K.o. in Augsburg auf acht Positionen veränderte Startelf wird gegen Bremen erneut anders aussehen. Die zuletzt gesperrten Moussa Niakhaté und Danny Latza könnten ebenso von Beginn an mitwirken wie Kunde Malong, Aaron Marten und Jean-Paul Boëtius, die aus disziplinarischen Gründen auf der Bank saßen.