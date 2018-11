Erfurt

Heizöl und Kraftstoffe treiben Verbraucherpreise in Höhe

02.11.2018, 13:27 Uhr | dpa

Die Verteuerung von Kraftstoffen und Heizöl hat die Verbraucherpreise in Thüringen im Oktober kräftig steigen lassen. Die Inflationsrate lag bei 2,6 Prozent nach 2,2 Prozent im September, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Ohne den Sondereffekt an den Tankstellen und bei den Heizkosten hätte die Teuerungsrate nur 1,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen.

Beim Tanken mussten Autofahrer im Schnitt 16,4 Prozent mehr bezahlen als im Oktober 2017, Heizöl verteuerte sich sogar um 41,1 Prozent. Tiefer in die Taschen greifen mussten die Verbraucher auch für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit plus 2,6 Prozent. Vor allem Gemüse - möglicherweise auch durch die lange Trockenheit bedingt - war um 12,4 Prozent teurer als im Oktober 2017.

Im Vergleich dazu gab es nur leichte Aufschläge bei Fisch von 3,4 Prozent sowie Brot von 2,4 Prozent. Der Butterpreis gab dagegen nach seinem Höhenflug wieder nach.