Essen

Temperaturen steigen: Dienstag ist T-Shirt-Wetter in Sicht

02.11.2018, 13:29 Uhr | dpa

Ein rotes Herbstblatt hängt an einem Zweig vor strahlend blauem Himmel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv (Quelle: dpa)

T-Shirt statt Anorak - das könnte am Dienstag in Nordrhein-Westfalen die passende Bekleidung sein. Dann steigen die Temperaturen vielfach im Land auf ungewöhnlich milde 18 Grad bei viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag berichtete.

Die Nacht zu Samstag wird noch frostig, doch dann klettern die Werte. Eine nach Osten abziehende Kaltfront macht Platz für Luftströme aus dem Süden, die am Samstag zwölf Grad bringen. "Von da an wird es jeden Tag bis zu zwei Grad wärmer", sagte Meteorologin Maria Hafenrichter. Der Dienstag bildet die vorläufige Spitze der kommenden Woche. Und: Es bleibt trocken. Regen ist nicht in Sicht.

Für Anfang November seien die hohen Temperaturen recht ungewöhnlich, wie die Expertin erläuterte. Zum Vergleich: Vor 25 Jahren wurden am 20. November 1993 eisige minus acht Grad gemessen. Allerdings: Ein Jahr darauf war es am 4. November 1994 in NRW stellenweise mehr als 20 Grad warm.