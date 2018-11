Schwerin

Kino in Schulturnhalle: Mobile Vorführer kommen aufs Land

02.11.2018, 14:39 Uhr | dpa

Viele Kinder im ländlichen Raum haben Probleme, ins Kino zu kommen: Die Filmtheater sind weit weg; und Busse fahren selten. Die Schulkinowochen, die am Montag in Mecklenburg-Vorpommern beginnen, schicken deshalb in diesem Jahr auch Filmvorführer übers Land. Dank 10 000 Euro Förderung vom Bund könnten 30 bis 40 Vorstellungen in Schulen ermöglicht werden, sagte der Leiter der Schulkinowochen, André Lehmann, am Freitag in Schwerin.

Die Nachfrage sei groß, etwa 30 Schulen hätten sich bisher gemeldet. Die überwiegende Zahl befinde sich in Vorpommern, wo die Fläche groß und die Zahl der Kinos klein sei. "Weitere Anmeldungen sind aber noch möglich", sagte Lehmann. In den Schulen werden Turnhalle, Aula oder Klassenzimmer zum provisorischen Kinosaal. Der Vorführer reist mit mobiler Technik an. "Wir hoffen, so rund 3000 Schüler für die Film- und Medienbildung zu erreichen, die sonst wahrscheinlich nicht an den Schulkinowochen teilnehmen könnten, weil der Weg zu weit oder zu teuer ist." Es sei auch schon vorgekommen, dass Schulklassen einen Kinobesuch absagen musstEN, weil der öffentliche Bus eine ganze Klasse unter Hinweis auf seine Kapazität nicht mitgenommen habe.

Die Veranstalter der Schulkinowochen erwarten vom 5. bis 9. November mehr als 600 Schulklassen mit zusammen rund 18 000 Schülern zu rund 300 Filmvorführungen in 28 Spielstätten. Die mobilen Vorführungen könnten auch außerhalb dieser Zeit, bis Jahresende, stattfinden, sagte Lehmann.

Die Schulkinowochen sind ein bundesweites Angebot zur Filmbildung. Während einer Woche können Schulklassen für 3,50 Euro bestimmte Kinovorstellungen in einem nahegelegenen Kino oder einer anderen Spielstätte besuchen. Eröffnet wird die Aktion für Mecklenburg-Vorpommern am Montag in Neubrandenburg.