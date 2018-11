Lübeck

Toter in Lübecker Innenstadtwohnung gefunden

02.11.2018, 14:44 Uhr | dpa

Ermittler haben in einer Wohnung in der Lübecker Innenstadt eine Leiche gefunden. Aufgrund der Auffindesituation sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Todesursache und die Identität des Mannes soll eine Obduktion in der Rechtsmedizin klären. Ein 48-Jähriger hatte sich am Donnerstag auf dem Hauptbahnhof Hannover an Bundespolizisten gewandt und von einer in seiner Lübecker Wohnung liegenden Leiche berichtet. Der Mann nannte der Bundespolizei lediglich einen Vornamen zu der toten Person und gab an, selbst seit zwei bis drei Tagen umhergeirrt zu sein. Er wurde festgenommen. Noch am Freitag wollte die Staatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt wird.