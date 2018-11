Potsdam

Brandenburg gibt Vorsitz bei Elbe-Konferenz an Hamburg ab

02.11.2018, 14:53 Uhr | dpa

Brandenburg hat den Vorsitz bei der Elbe-Konferenz an Hamburg übergeben. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) übergab am Freitag den Staffelstab in Potsdam symbolisch an den Hamburger Umweltstaatsrat Michael Pollmann, wie das Ministerium mitteilte. Der dreijährige Vorsitz endet turnusgemäß zum Jahresende. Ein Schwerpunkt der Brandenburger Vorsitzzeit war es nach Angaben des Ministeriums, die Vereinbarungen der Elbe-Minister zum Hochwasserschutz mit Leben zu füllen.