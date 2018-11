Stolzenau

Schlechter Halloween-Scherz? Schuss auf Jalousie

02.11.2018, 14:53 Uhr | dpa

Unbekannte haben an Halloween auf die Jalousie eines Hauses in Stolzenau (Landkreis Nienburg) mindestens zwei Schüsse abgefeuert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zuvor vier bis fünf Jugendliche mit einer Waffe vor dem Haus beobachtet worden. Die heruntergelassene Außenjalousie wurde getroffen und beschädigt. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf rund 200 Euro. Nach Einschätzung der Ermittler wurde vermutlich eine Softair-Pistole benutzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben.