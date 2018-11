Essen

Nichts als Leere: Einbrecher brechen in Musterhaus ein

02.11.2018, 15:00 Uhr | dpa

Einbrecher in Essen haben sich bei einem Beutezug das falsche Ziel ausgesucht und mit leeren Händen die Flucht antreten müssen. Die Unbekannten brachen zwar in ein Einfamilienhaus ein, doch fanden sie beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen nichts als gähnende Leere vor. "In einem Musterhaus ist nichts Wertvolles zu holen" amüsierte sich die Polizei am Freitag. "Das haben auch irgendwann die Täter gemerkt." Dennoch werde wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.