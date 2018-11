Bernsdorf

Alte Zinkweiß-Fabrik in Bernsdorf wird abgerissen

02.11.2018, 16:37 Uhr | dpa

In Bernsdorf in der Oberlausitz hat der Abriss der alten Zinkweiß-Fabrik begonnen. Dafür stellt Sachsen knapp zwei Millionen Euro aus dem Landesbrachenprogramm zur Verfügung, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge verfällt die Industrieruine seit zwei Jahrzehnten und stellt wegen der enormen Müllablagerungen eine Gefahr dar.

"Endlich kann dieser zunehmend verfallende bauliche Schandfleck am Ortseingang von Bernsdorf den Baggern weichen", sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Die Fläche von sieben Hektar soll nach dem Abriss begrünt und für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden.

Die Zinkweiß-Produktion in Bernsdorf begann 1870 und wurde in der DDR in einem volkseigenen Betrieb fortgeführt. 1993 und wurde der Betrieb stillgelegt. Das Landesprogramm zur Beseitigung von Brachflächen gibt es seit Februar 2009. Der Freistaat hat dafür bislang nach eigenen Angaben 95,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.