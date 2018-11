Wolfsburg

Trickbetrüger stehlen 19 000 Euro von Seniorin

02.11.2018, 16:42 Uhr | dpa

Ein Trickbetrüger, der sich als Klempner ausgegeben hat, hat zusammen mit einem Komplizen einer Seniorin in Wolfsburg 19 000 Euro gestohlen. Der Mann habe vorgegeben, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu wollen, teilte die Polizei am Freitag in Wolfsburg mit. Die Beamten vermuten, dass währenddessen ein Komplize des Mannes hinzukam und das Geld aus einem Schrank entwendete. Erst als der falsche Klempner die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass ihr 19 000 Euro fehlten.