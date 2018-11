Schwerin

Mehr Förderung für Kleinunternehmen auf dem Land beantragt

02.11.2018, 16:48 Uhr | dpa

Kleinunternehmer aus dem ländlichen Raum haben mehr staatliche Zuschüsse beantragt als in den vergangenen Jahren. Im laufenden Jahr seien bereits 19 Anträge über rund 447 000 Euro bewilligt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Sieben weitere Anträge seien noch in der Bearbeitung. 2015 seien nur neun Anträge gestellt worden.

Als Kleinunternehmen gelten Firmen mit weniger als zehn Angestellten und weniger als zwei Millionen Euro Umsatz. Wenn sie im ländlichen Raum ansässig sind und ihren Umsatz überwiegend im direkten Umfeld erwirtschaften, können sie eine Förderung zwischen 30 und 35 Prozent für Ausstattungen, Werkzeuge, Maschinen oder Baukosten erhalten. Damit sollen laut Minister Till Backhaus (SPD) die Firmen unterstützt und im zweiten Schritt die Infrastruktur vor Ort verbessert werden.