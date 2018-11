Hamburg

Hunderte Hamburger feiern mexikanischen "Totentag"

02.11.2018, 18:10 Uhr | dpa

Mit einem Blumenfest haben hunderte Menschen den mexikanischen Feiertag "Día de los muertos" - den Tag der Toten - nach Hamburg geholt. Entgegen deutscher Tradition feiern die Mexikaner den katholischen Feiertag Allerseelen ausgelassen und farbenfroh. Mehrere Bars in der Paul-Roosen-Straße auf St. Pauli waren deshalb am Freitagabend bunt geschmückt. Besucher ließen sich in einer Galerie schminken und Blumenkränze ins Haar flechten. Außerdem konnten sie verstorbenen Angehörigen Grußbotschaften auf kleine Totenkopf-Kärtchen schreiben.

"Wir sind der Meinung: Auch unsere Lieben auf der anderen Seite möchten uns fröhlich sehen", teilten die Veranstalter vom Floristik-Onlineportal tollwasblumenmachen.de mit. Sie richteten das Fest zum ersten Mal aus.