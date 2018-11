Hamburg

Mann in Hamburg-Eilbek angeschossen: Polizei-Großaufgebot

02.11.2018, 18:43 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Hamburg-Eilbek mutmaßlich angeschossen worden. "Es ist noch vollkommen unklar, was passiert ist", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Tat habe sich gegen 17.40 Uhr in der Wandsbeker Chaussee ereignet. Es seien 24 Streifenwagen zum Tatort gefahren. Das Opfer sei in ein Krankenhaus gebracht worden.