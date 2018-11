Hamburg

Tietjen mit Bürgerpreis 2018 der CDU Hamburg ausgezeichnet

02.11.2018, 18:51 Uhr | dpa

Die Moderatorin Bettina Tietjen ist wegen ihres Einsatzes für das Harburger Hospiz mit dem Bürgerpreis 2018 der CDU Hamburg ausgezeichnet worden. "Als prominente und allseits beliebte Schirmherrin hat Bettina Tietjen in besonderem Maße dazu beigetragen, auf den dringenden Bedarf für ein Hospiz in Hamburgs Süden hinzuweisen und Unterstützung zu gewinnen", erklärte der Juryvorsitzende Gerd-Winand Imeyer am Freitag. Die Moderatorin habe mit hohem persönlichem Einsatz dabei geholfen, Spenden für den Bau des Hospizes einzuwerben. "Aber fast noch wichtiger ist: Sie wurde eine öffentliche Botschafterin dafür, dass Sterben und Tod zum Leben gehören."

Die Festrede im Hamburger Rathaus hielt den Angaben zufolge der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU). Die CDU Hamburg verleiht den Bürgerpreis seit 1982, "um Vorbilder menschlichen und demokratischen Verhaltens sowie Gemeinsinns in der Bundesrepublik Deutschland zu ehren".