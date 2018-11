Schillingsfürst

Krawall in Jugendzentrum: Polizisten verletzt

02.11.2018, 18:51 Uhr | dpa

Mehrere Polizisten sind im Jugendzentrum Schillingsfürst bei Ansbach angegriffen worden. Unbekannte klauten aus einem abgestellten Streifenwagen zudem eine Tasche mit scharfer Munition, Schlagstock, Pfefferspray und persönlichen Dokumenten. Eine Streife war nach Polizeiangaben vom Freitag wegen einer sich anbahnenden Schlägerei zu einer Feier in das Jugendzentrum gerufen worden. Die rund 25 angetrunkenen Gäste waren am frühen Donnerstagmorgen demnach so aggressiv, dass die Beamten Unterstützung anforderten. Ein 21-Jähriger habe Polizisten im Streifenwagen beschimpft und bedroht, geschlagen und getreten. Seine Begleiter versuchten ebenfalls auf die Beamten loszugehen. Zwei Polizisten wurden bei den Krawallen verletzt. Die Kripo ermittelt.