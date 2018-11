Berlin

Denkmalschutz für Ex-Abhörstation auf dem Teufelsberg

02.11.2018, 21:20 Uhr | dpa

Die ehemalige Abhörstation auf dem Berliner Teufelsberg soll in Kürze unter Denkmalschutz gestellt werden. Eine entsprechende Prüfung sei abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Senatskulturverwaltung am Freitagabend. Am Montag solle der Schritt offiziell verkündet werden. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) über das Thema berichtet. Bereits im September hieß es aus der Senatskulturverwaltung, dass das Gelände alle Kennzeichen eines Denkmals aufweise und man versuche, die Anlage noch in diesem Jahr auf die Denkmalliste zu bekommen.

Der Teufelsberg ist ein Hügel im Westen Berlins, der aus Schutt und Trümmern des Zweiten Weltkriegs besteht. Dort steht eine gigantische Abhöranlage der West-Alliierten aus den 50er Jahren, die in den vergangenen Jahren immer weiter verfiel. Das verwunschene Areal zog viele Sprayer an und diente etwa als Filmkulisse.

Seit 2015 versucht ein privater Pächter, Struktur und Ordnung hineinzubringen, unter anderem gibt es historische Führungen. Rund 25 000 Besucher kommen den Angaben zufolge im Jahr. Die Besucher lockt unter anderem der spektakuläre Blick über Berlin.