Tetenhusen

Beifahrerin stirbt bei Autounfall: zwei Männer verletzt

02.11.2018, 21:28 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Schleswig-Flensburg hat es eine Tote und zwei Schwerverletzte gegeben. Die Frau war nach Polizeiangaben Beifahrerin eines Autos, dass am Freitagnachmittag nahe Tetenhusen beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Wagen gerammt wurde. Sie trug so schwere Verletzungen davon, dass sie noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 77 starb. Die Fahrer der beiden Autos kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die B77 wurde zwischen Heidbunge und Sorgbrück voll gesperrt.